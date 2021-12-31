إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف الحركة الملاحية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري، اليوم الجمعة ، بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم استئناف الأنشطة البحرية، والحركة الملاحية، وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

وشدد اللواء أركان حرب مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وفى سياق آخر أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه جار إنشاء كلية السياحة والفنادق على مساحة 15 الف متر بتكلفة اجمالية قدرها 270 مليون جنيه ، كما تم اعتماد الرسوم المعمارية لكلية العلوم وتشمل قسم لعلوم البحار والمصائد ، وجارى إعداد الرسوم المعمارية لكلية هندسة الطاقة والتعدين ، كما اشار ان كليات القطاع الطبى هى المرحلة التالية بجامعة الغردقة الواعدة ، جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر مع الدكتور محفوظ عبد الستار لمناقشة خطة التوسع المستقبلية للجامعة.

وأوضح الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة، ان اللواء عمرو حنفى أكد على توفير الدعم المالى الكامل للجامعة ، كما وجه بالاسراع فى الانتهاء من الثلاث كليات و البدء بكليات القطاع الطبى بالجامعة ، واضاف انه تمت الموافقة على المخطط العمرانى للجامعة والذى يقام على مساحة 500 فدان يتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية.

وأكد محافظ البحر الأحمر انه طبقا لتوجه القيادة السياسية فى دعم وتطوير قطاع التعليم العالى ، ودعم جميع المحافظات بإقامة جامعات تكون منبرا لها ، ليكون ابناؤها هم اساس تطويرها من خلال البحث العلمى ، كان من ابرز الجامعات الحديثة فى مصر هى جامعة الغردقة ، والتى كانت حلم يتمناه اهالى المحافظة منذ عقود ، ليتم تحقيقه ودعمه بشكل كامل .

يذكر أن الجامعة بها كليات قائمة بالفعل وهى كلية التربية بمساحة 10000متر مربع بنسبة 30% انشاءات و70% مساحات خضراء ، وايضا كليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى والألسن بمساحة اجمالية 9000 متر مقسمة بين كلية الحاسبات وكلية الألسن وتشمل 14 قاعة تدريس و12 معمل ومدرجات وقاعة مؤتمرات .

على الجانب الآخر، واصلت اليوم حملة مدينتي جميلة متابعة اعمالها بمنطقة الكهف لليوم الرابع علي التوالي حيث تم رفع 150طن رتش مباني وتسوية الأرض بمساحة ٧ آلاف متر.

جاء ذلك ضمن أعمال الحملة التي ينظمها قسم الشكاوى البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بهدف تحقيق بيئة صحية آمنة، إلى جانب رفع نسبة الوعي بين الجمهور، وأهمية الحفاظ على البيئة والحفاظ على جمال مناطق مدينة الغردقة.

تأتي الحملة برعاية السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر ضمن خطة التوعية البيئية التي تقوم بها المحافظة لنشر الوعي البيئي بين المواطنين وتوفير مناخ بيئي وصحي لأبناء المحافظة.