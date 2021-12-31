أهمية الأخذ بالأسباب والتوكل على الله.. أسامة فخري الجندي يوضح

قال أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إننا نعيش في عالم أغيار، يمكن أن يتعرض فيه الإنسان لبعض الشدائد والأزمات التي تؤثر عليه بالسلب ليشعر بالمشقة والقلق والضيق، مسترسلا: لا يجب علينا أن نسلم ونترك أنفسنا إلى الشعور بالضيق.

واستشهد "أسامة فخري الجندي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي، بقول الله تعالي "مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ"، مشددا على أهمية توكل الإنسان على الله والوثوق به وبما يحدث.

وشدد على أهمية الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحسن الظن به، خاصة مع بداية العام الجديد، متابعا: "كن متصلا بالله وتلك هي رسالتي للمواطنين في العام الجديد".



وأكد على أهمية الصبر والتوكل على الله، متابعا:" الصبر مفتاح الفرج ووسبب أساسي في تخطي الأزمات"، مستشهدا بقول الله تعالي "وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ".

