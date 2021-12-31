بأشجار الميلاد والزينة.. مطار الغردقة يستقبل العام الجديد

قامت إدارة مطار الغردقة الدولى بتزيين مداخل المطار وصالات السفر والوصول بالزينة وأشجار عيد الميلاد لإدخال البهجة على زوار مطار الغردقة والقادمين من الخارج.

وقد استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس الخميس، 83 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 8 ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

وضمن رحلات اليوم استقبل مطار الغردقة 25 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل على متنها قرابة 4 آلاف سائح روسي الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية أسبوعية تصل للغردقة.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.