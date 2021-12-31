الكشف على 305 سيدات في قافلة طبية للصحة الإنجابية بالغردقة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تنفيذ قافلة للصحة الإنجابية بمدينة الغردقة، على مدار يومين بمنطقة زرزارة وخلف الأتوبيس وتم توقيع الكشف الطبى على 305 سيدات خلال القافلة.

وأكد بيان من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان نحو توصيل خدمات تنظيم الأسرة للمناطق المحرومة من الخدمة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، أقيمت القافلة وتحت رعاية الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة وتحت إشراف الدكتورة مروى حمدى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وشملت القافلة كشف علي النساء والأطفال، ومشورة وصحة انجابية وباطنة وتم عمل ندوات توعوية بأهمية المباعدة بين الولادات وأهمية تنظيم الأسرة وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.



على الجانب الآخر قامت إدارة مطار الغردقة الدولى بتزين مداخل المطار وصالات السفر والوصول بالزينة وأشجار عيد الميلاد لإدخال البهجة على زوار مطار الغردقة والقادمين من الخارج ..

وقد استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس الخميس، 83 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 8 ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

وضمن رحلات اليوم استقبل مطار الغردقة 25 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل على متنها قرابة 4 آلاف سائح روسي الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية أسبوعية تصل للغردقة.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.

كما أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري، اليوم الجمعة ، بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم استئناف الأنشطة البحرية، والحركة الملاحية، وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

وشدد اللواء أركان حرب مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وفى سياق آخر أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر انه جارى إنشاء كلية السياحة والفنادق على مساحة 15 الف متر بتكلفة اجمالية قدرها 270 مليون جنيه ، كما تم اعتماد الرسوم المعمارية لكلية العلوم وتشمل قسم لعلوم البحار والمصائد ، وجارى إعداد الرسوم المعمارية لكلية هندسة الطاقة والتعدين ، كما اشار ان كليات القطاع الطبى هى المرحلة التالية بجامعة الغردقة الواعدة ، جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر مع الدكتور محفوظ عبد الستار لمناقشة خطة التوسع المستقبلية للجامعة

اوضح الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة، ان اللواء عمرو حنفى أكد على توفير الدعم المالى الكامل للجامعة ، كما وجه بالاسراع فى الانتهاء من الثلاث كليات و البدء بكليات القطاع الطبى بالجامعة ، واضاف انه تمت الموافقة على المخطط العمرانى للجامعة والذى يقام على مساحة 500 فدان يتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية .

أكد محافظ البحر الأحمر انه طبقا لتوجه القيادة السياسية فى دعم وتطوير قطاع التعليم العالى ، ودعم جميع المحافظات بإقامة جامعات تكون منبرا لها ، ليكون ابناؤها هم اساس تطويرها من خلال البحث العلمى ، كان من ابرز الجامعات الحديثة فى مصر هى جامعة الغردقة ، والتى كانت حلم يتمناه اهالى المحافظة منذ عقود ، ليتم تحقيقه ودعمه بشكل كامل .

يذكر ان الجامعة بها كليات قائمة بالفعل وهى كلية التربية بمساحة 10000متر مربع بنسبة 30% انشاءات و70% مساحات خضراء ، وايضا كليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى والألسن بمساحة اجمالية 9000 متر مقسمة بين كلية الحاسبات وكلية الألسن وتشمل 14 قاعة تدريس و12 معمل ومدرجات وقاعة مؤتمرات .

على الجانب الآخر واصلت اليوم حملة مدينتي جميلة متابعة اعمالها بمنطقة الكهف لليوم الرابع علي التوالي حيث تم رفع 150طن رتش مباني وتسوية الأرض بمساحة ٧ الف متر

جاء ذلك ضمن أعمال الحملة التي ينظمها قسم الشكاوى البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بهدف تحقيق بيئة صحية آمنة، إلى جانب رفع نسبة الوعي بين الجمهور، وأهمية الحفاظ على البيئة والحفاظ على جمال مناطق مدينة الغردقة

تأتي الحملة برعاية السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر ضمن خطة التوعية البيئية التي تقوم بها المحافظة لنشر الوعي البيئي بين المواطنين وتوفير مناخ بيئي وصحي لأبناء المحافظة