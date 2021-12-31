القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الجديد

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن خالص تمنياتها إلى السيد رئيس الجمهورية بوافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد، قائلة: "ونحن نستقبل عاماً جديداً نتطلع ان يحمل لمصرنا الحبيبة المزيد من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة على كافة المستويات فى طريق البناء والتنمية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم بخير".