القبض على أمين عهدة بمجمع استهلاكي

لبيع عهدته بالسوق السوداء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (أمين عهدة مجمع إحدى شركات المجمعات الإستهلاكية) بإستغلال طبيعة عمله وإختلاسه عهدته المسلمة إليه من جهة عمله وقيامه ببيعها فى الأسواق السوداء بمبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به.