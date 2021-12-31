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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام ناعيا جابر عصفور: أحد أساتذة التنوير

صدى البلد

ينعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية.


ويتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.


وقال المجلس في بيانه، أن الراحل جابر عصفور كان أحد أساتذة التنوير والتثقيف، وأثرى المكتبة المصرية والعربية بالعديد من المؤلفات في النقد والتحليل والتنوير  والفكر، وكان مثالًا للمثقف الواعي المحب لوطنه.


يذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، ولد في 25 مارس لعام 1944 في المحلة الكبرى، وحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، ليستكمل دراسته العليا بالحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، عمل أستاذا زائرا بعدة جامعات عربية وأجنبية، بينها «جامعة استكهولم في السويد، وجامعة وسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة».


يعد من الأعضاء المؤسسين في المجلس القومي للمرأة، شغل منصب عضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003، عمل مديرا للمركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، عيّن وزيرا للثقافة في حكومة الفريق أحمد شفيق عام 2011 وتحديدا يوم 31 يناير لكنه استقال من وزارة الثقافة في 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ليعين مرة أخرى في يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

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