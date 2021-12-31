البحرين.. الملك يتسلم قلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الأولى

هنأ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بمناسبة تسلمه قلادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من الطبقة الأولى، من المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، تقديراً لجهود جلالته الإنسانية الكبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير البحريني وفق صحيفة الأيام البحرينية، أن هذا التكريم يأتي تأكيداً لما يحظى به عاهل البلاد من تقدير ومكانة دولية، وتثميناً لمبادراته وجهوده البنّاءة الداعمة للعمل الإنساني في مختلف جوانبه، وحرصه على تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية، وتقديم العون والدعم من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مما جعل مملكة البحرين أنموذجاً متميزاً في المبادرات الخيرية على المستويين المحلي والخارجي.

وكان قد أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة الخميس، مرسوما بتعيين سفير لمملكة البحرين لدى سوريا، بعدما أغلقت المملكة سفارتها بعد اندلاع الحرب في سوريا.

وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية "يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض".

