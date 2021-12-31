انضمام مرموش.. والسولية يواصل جلساته العلاجية

أدى صباح اليوم المنتخب الوطني، تدريبه على الملعب الرئيسي لستاد القاهرة في ختام معسكره المفتوح استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما غينيا بيساو والسودان.



ويحصل اللاعبون على راحة غدًا السبت قبل استئناف المعسكر بشكل مغلق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية التي تشهد مباراتي مصر مع نيجيريا وغينيا بيساو قبل الانتقال إلى ياوندي العاصمة للقاء السودان.



شارك في مران اليوم اللاعبون المحترفون في الأندية المصرية والمسجلين في القائمة الأساسية للبطولة وعددهم 18 لاعبًا وانضم إليهم عمر مرموش المحترف في شتوتجارت الألماني، فيما واصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريب.



كما أجرى المنتخب الوطني مسحة طبية اليوم أيضًا ضمن سلسلة المسحات التي يجريها الفريق، واستهدفت المسحة كافة أعضاء المنتخب الذين سيدخلون المعسكر المغلق الأحد المقبل.