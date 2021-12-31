صحف السعودية : خطاب شامل للملك سلمان فى مجلس الشوري .. ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتي 2030

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( منهاج وإنجازات ) : برؤية حكيمة وثوابت قوية وواضحة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ منطلقات المملكة في مسيرتها الخيرة وتطلعاتها وأهدافها الطموحة لمزيد من مكتسبات التقدم والتنمية المستدامة للوطن وفي القلب منها الإنسان السعودي ، والتوجهات البناءة والدور الفاعل تجاه مختلف القضايا وعلى كافة الأصعدة ، ودعم قضايا وحقوق الأمة بمواقف مشرّفة متأصلة في السياسة السعودية ودورها المؤثر انطلاقا من مكانتها الكبيرة، وحضورها الإنساني الرائد والمتعاظم عالميا انطلاقا من نهجها الأصيل.



وواصلت : لقد جسد الخطاب الملكي الضافي، الحرص الكبير والدائم من القيادة الرشيدة على نهج الشورى الذي قامت عليه الدولة منذ تأسيسها ، وإثراء ممارستها ، ويتجلى ذلك في الاهتمام بالدور الفاعل لمجلس الشورى وتقدير دوره ، وتمكينه من القيام بمسؤولياته الوطنية في الحياة التنظيمية والتشريعية على أكمل وجه، كما أكد على الأهداف الطموحة للمملكة من خلال رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حفظه الله، والتي تشهد مرحلتها الثانية إلى 2025م مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب، لمواصلة التطور وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي، وما ينجزه من ارتقاء متسارع بالقدرات والمكتسبات الكبرى في صدارة التنافسية العالمية.

مراحل 2030 .. تنوع ومنجزات



وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( مراحل 2030 .. تنوع ومنجزات ) : جاء الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجلس الشورى شاملا وملما بجميع القضايا، والتحديات المحلية، والإقليمية، والعالمية. وفي هذا الخطاب أكد الملك سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى استشراف المستقبل، والاستعداد له في وقت مبكر قبل حدوث الأزمات، وأن رؤية المملكة 2030 تأتي في هذا السياق بهدف رفع أداء مؤسسات الدولة لغد أفضل، ولتحقيق العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن.



ونبهت : برامج "الرؤية" ومبادراتها انطلقت في ظل تحديات مختلفة، من بينها اعتماد الاقتصاد السعودي على مورد النفط كمصدر رئيس لتمويل المالية العامة، وضعف التنويع الاقتصادي الذي من المفترض أن يمنح الميزانية العامة مرونة في مواجهة الصدمات السعرية للسوق النفطية، إلى جانب أن نسبة تملك المساكن لم تتجاوز 46 في المائة، مع تقادم البنى التشريعية عموما. الأعوام الخمسة الأولى من "الرؤية" مضت بتحدياتها المتوقعة، ومفاجآتها، فظهر انتشار فيروس كورونا بما تسبب فيه من تراجع النمو العالمي، وانحسار الطلب على النفط في بدايات الأزمة الصحية، بشكل لم يشهد العالم له مثيلا، لكن بالتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وإشراف من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبرت السعودية بمجتمعها، واقتصادها، وهي في أفضل حال، واستطاعت أن تحقق كل مستهدفات المرحلة الأولى من مراحل "الرؤية"، وتتجاوز الأزمة الصحية بأقل الأضرار البشرية، والاقتصادية، على خلاف ما شهدته دول عديدة من العالم.



أمس الأول وتحت قبة مجلس الشورى، أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى بدء المرحلة الثانية من رؤية السعودية 2030، وذلك بدفع عجلة الإنجاز، ومواصلة الإصلاحات، لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بإيجاد اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية. انطلاقة "الرؤية" تأتي في مرحلتها الثانية بعدما استطاعت السعودية تحقيق قفزة نوعية في قضايا مهمة مثل: تنمية الإيرادات غير النفطية، وتحرير الاقتصاد من تبعية أسعار النفط، كما ظهر انعكاس كل هذا بوضوح على الميزانية التقديرية لعام 2022، التي أعلنت قبل عدة أيام فائض ميزانية لأول مرة منذ سبعة أعوام، وقد جاء كما كان مخططا له في برامج "الرؤية"، إضافة إلى أنه يعد استمرارا لنهج ضبط الإنفاق، مع التركيز على دعم المشاريع الرأسمالية، وبرامج "الرؤية".

مستقبل واعد



وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مستقبل واعد ) : خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في مجلس الشورى، أكد على ما انتهجته حكومة المملكة منذ تأسيسها على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- من عمل بشريعة الإسلام، ومن ذلك العمل بمبدأ الشورى منهجاً في الحكم لا تحيد عنه. الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى كلمة الكل يترقبها لأنها تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والأبعاد، كلمة تقيم الواقع الحالي بمعطياته وتستشرف المستقبل برؤية ثاقبة منبثقة من رؤية المملكة 2030.



وتابعت : جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين شاملة وافية وكافية لمواقف المملكة الداخلية والخارجية اقتصادياً وإدارياً وسياسياً وأمنياً وتعليمياً وصحياً وبيئياً، كانت الكلمة بالفعل بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم جسدت بوضوح تام ومفصل واقع المملكة داخلياً وخارجياً، وهو واقع يدعو للاطمئنان والتفاؤل بمستقبل مشرق بإذن الله.

ففي الجانب الإداري عملت الحكومة على الإصلاحات الإدارية من خلال تطوير الجهاز الإداري الذي شمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، ما يسهم بكل تأكيد في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها.



وأشارت : لا شك أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية الطموحة الواعدة التي من خلالها ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، في الوقت الذي نرى اقتصادات دول أخرى تتهاوى بصرف النظر عن مكانتها وجغرافيتها وعوامل الضعف والتراخي الاقتصادي. فالاقتصاد السعودي -ولله الحمد- نجح في تجاوز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم بسبب جائحة كورونا حتى هذا اليوم، وقد أكد صندوق النقد الدولي استمرار التعافي في اقتصاد المملكة.

خطاب الملك.. النبراس المضيء



وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( خطاب الملك.. النبراس المضيء ) : الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى المفصل لمواقف المملكة الداخلية والخارجية سياسيا وإداريا واقتصاديا، حدد ملامح المستقبل، ووضع الطريق والمنهج الـذي ستسير عليه البلاد في مسيرتها التنموية الشاملة المستدامة والمتوازنة، ويوضح بما يشتمل عليه من مضامين ورؤى سياسة المملكة ومواقفها تجاه مختلف القضايا الخارجية الإقليمية والدولية، ويعد نبراسا لأعمال المجلس إذ يستنير به أعضاؤه ولجانه بمضامينه وتوجيهاته فيما يقوم به تحت القبة من دراسات ومناقشات للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، سواء في مناقشة أداء أجهزة الـدولـة، أو فيما يدرسه من أنظمة وتشريعات واتفاقيات ومذكرات تعاون، تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة وتطوير البيئة التشريعية بما يواكب المستجدات ويدفع بالجهود التنموية وفق طموح القيادة الحكيمة.



وواصلت : كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» بأن رؤية المملكة 2030 انطلقت من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من الـبرامج، لـرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا.

وتأكيده - أيده الله- أنه لأجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في الـبلاد وأن الإستراتيجية الـوطنية للاستثمار الـتي أطلقها سمو ولـي الـعهد الأمير محمد بن سلـمان في 11 من أكتوبر الماضي تشكل أحد الـروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق (12 ( تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 م، وغيرها من التفاصيل الـواردة في خطابه «حفظه الله» تؤكد قوة وقدرة المملكة العربية السعودية وحكمة قيادتها التي تصنع التاريخ وترتقي بجودة الحياة في الحاضر وترسم ملامح المستقبل.

