رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في المواطنة

هنأ اللواء حاتم حشمت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ونائب رئيس الحزب، المصريين قيادة وحكومة وشعبا بطوائفه مسلمين وأقباط، وجميع المؤسسات والهيئات بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 وعيد الميلاد المجيد.

كما تقدم اللواء حاتم حشمت، بالتهنئة القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بطوائفهم المختلفة بهذه المناسبة الجليلة أعياد الميلاد المجيد، التي يحتفي بها شعب مصر العظيم، مردفا: “هذا الشعب الأبي، العصي على الانقسام أو الفصام، داعياً المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية جميعاً إلى أعلى مراتب العلو والسعادة والأمن والأمان”.

وقال اللواء حاتم حشمت، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن الشواهد التاريخية أثبتت أن مصر عبر عصورها وتاريخها بأن مواطنيها مسلمين وأقباط هم نسيج واحد لن يتبدد أبدًا، لافتا الي أن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة وأصبحت نموذجا يحتذى به فى تحقيق المواطنة بين أطياف الشعب دون تفرقة أو تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس، مؤكدا: "نحن ابناء الوطن الواحد مصرنا الحبيبة الغالية.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.. وكل عام وأنتم بخير".