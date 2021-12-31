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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. وزير الأوقاف ينعى جابر عصفور .. دعاء المطر .. 3 آيات أوصى بهن النبي في الجمعة الٱخيرة من العام

النشرة الدينية
النشرة الدينية

عدد من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير من الناس نشرها موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية ونستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء المطر .. اللهم صيبا نافعا .. وأفضل الأدعية المستجابة

 

وزير الأوقاف ينعى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

 

الجمعة الأخيرة من عام 2021.. 3 آيات أوصى بهن النبي في هذا الوقت

 

دعاء المطر وسنن النبي عند نزوله.. فيه الخير الكثير

 

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دعاء العام الجديد 2022.. يبدل الله همك إلى فرح ويشرح صدرك

 

صيغة الصلاة على النبي لزيادة الرزق

النشرة الدينية دعاء المطر وزير الأوقاف ينعى الدكتور جابر عصفور الجمعة الأخيرة من عام 2021 دعاء المطر وسنن النبي عند نزوله الأزهر

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