النشرة الدينية.. وزير الأوقاف ينعى جابر عصفور .. دعاء المطر .. 3 آيات أوصى بهن النبي في الجمعة الٱخيرة من العام

عدد من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير من الناس نشرها موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية ونستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

وزير الأوقاف ينعى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

الجمعة الأخيرة من عام 2021.. 3 آيات أوصى بهن النبي في هذا الوقت

دعاء المطر وسنن النبي عند نزوله.. فيه الخير الكثير

الأزهر يكشف عن خمسة معاني تحتاج إلى تأمل في نهاية العام وبداية الجديد

أحمد عمر هاشم من منبر الأزهر: الدين للديان ولو شاء ربك لوحد الأقوام

تركت أمى ثروة كبيرة بعد وفاتها فهل لى استرداد ما أنفقته عليها في مرضها

جوزي عايزني أجاري مديره في علاقة علشان الترقية.. مبروك عطية: فساد وقلة دين

خالد الجندي : لو قعدت على ترابيزة فيها خمور تاخد نفس الوزر

نظرا لصعوبة الطقس.. حكم التغيب عن حضور الجمعة الأخيرة من 2021

حكم الاحتفال بنهاية العام.. رد حاسم من خالد الجندي على القول ببدعته

مبروك عطية: اقتناء شجرة الكريسماس أمر مباح

رب دعوة في جوف الليل.. 3 كلمات لا ترد للرزق

دعاء العام الجديد 2022.. يبدل الله همك إلى فرح ويشرح صدرك

صيغة الصلاة على النبي لزيادة الرزق