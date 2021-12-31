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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 مسحات وآشعات وتحاليل.. إجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني قبل أمم إفريقيا

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

أعد المنتخب الوطني، خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة بعثة الفريق المتجهة يوم الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.


وخضع حتى الآن أعضاء الفريق إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين أمس الخميس إلى ستاد القاهرة لآداء مرانهم الأول، كما تم إجراء مسحة طبية أخرى اليوم للتأكد من سلامة الجميع لكونهم في معسكرمفتوح، بالإضافة إلى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق، كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر، إضافة إلى المسحات التي ستجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة فى البطولة والتى تتضمن أيضًا آشعات وتحاليل مفصلة لكل لاعب.


وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة اقامتها بالكاميرون.


وصرح الدكتور محمد أبو العلا، أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم .

المنتخب الوطني فيروس كورونا الكاميرون الأمم الأفريقية اوميكرون

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