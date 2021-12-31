فرق متابعة ميدانية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة مياه الامطار المحتملة بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه تم اعلان حالة الطواري القصوى لمواجهة مياه الامطار المحتملة وانه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة اى طواري قد تتعرض لها محافظة سوهاج.

واوضح رئيس مياه سوهاج انه تم تجهيز 70 سيارة كسح وعدد 4 سيارة نافورى وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و 10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.

واكد رئيس مياه سوهاج ان قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التى تقع على الترع وانه يتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.