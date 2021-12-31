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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العثور على جثة مديرة أعمال كيم كاردشيان داخل سيارتها .. تفاصيل

أنجيلا كوكاوسكي وعائلة
أنجيلا كوكاوسكي وعائلة كارداشيان

كشفت عدد من الصحف الأجنبية عن وجود جثة “أنجيلا كوكاوسكي” وهي مديرة أعمال النجمة كيم كاردشيان ، وذلك داخل سيارتها بعد فترة من اختفائها والبحث عنها.

كثفت جهود الشرطة البحث عنها بعد الإبلاغ عن اختفائها  في لوس أنجلوس حتى عثروا على جثتها.

ووفقًا لتقرير صحيفة the list، كوكاوسكي، تعد من أشهر مديرين الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي مدير أعمال عائلة كارداشيان، والنجم العالمي نيكي مناج، و المطرب كاني ويست، والمطرب أوفست.

وكانت عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع "كيم كارداشيان" بالكريسماس في جلسة تصوير جديدة نشرتها على "انستجرام" مع شقيقتها كلوي كارداشيان وأطفالها الأربعة.

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ظهرت "كيم" ذات الـ 41 عامًا برفقة أطفالها "نورث" وسانت" و"شيكاجو"،و"باسلم" وارتدت "كيم" فستان انيق باللون البني الغامق وعلقت قائلة "ليلة الكريسماس 2021"


فيما تمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال انستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.


أحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.

كيم كاردشيان أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال النجمة كيم كاردشيان أوفست list انستجرام

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