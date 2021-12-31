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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اول دولة عربية تعلن العودة إلى التعليم عن بعد

التعليم عن بعد
التعليم عن بعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عن اعتماد نظام "التعلّم عن بعد"، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة لمدة أسبوع واحد فقط اعتبارًا من يوم الأحد 2 يناير 2022م بحسب صحيفة العرب القطرية .


وفي سياق اخر؛ كانت قد علقت قطر، اليوم السبت، دخول القادمين من جنوب أفريقيا، وموزنبيق، وزيمبابوي، إلى أراضيها، وذلك خوفا من تفشي سلالة “أوميكرون” الجديدة لفيروس كورونا.

 

وقالت شركة الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها بموقع “تويتر”: “بأثر فوري، لن يتم قبول الركاب القادمين من جنوب إفريقيا، وموزنبيق، وزيمبابوي على رحلات الخطوط الجوية القطرية، وسنواصل مراجعة الوضع الحالي بشكل يومي مع توفر معلومات جديدة من منظمة الصحة العالمية”.


وأضافت: “ستستمر الخطوط الجوية القطرية بقبول الركاب المسافرين إلى جنوب إفريقيا، وموزنبيق، وزيمبابوي على رحلاتها بما يتماشى مع القيود الحالية”.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

 

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

 

وذكرت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء: "يحتوي المتحور الجديد على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".

 

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