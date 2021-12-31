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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار متوسطة بالسويس واستقرار حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت محافظة السويس سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة، صاحبها نشاط رياح خاصة بالضواحي الواقعة علي أطراف المدينة. 

بينما ظهرت السحب المتوسطة والكثيفة علي المناطق الصحراوية والطرق الإقليمية شرق السويس وجبل عتاقة والتي تعرضت لأمطار شديدة خاصة منطقة العين السخنة جنوب السويس وجبل الجلالة. 

كما التزم المواطنون منازلهم وفضلت الأسر قضاء الكريسماس في منازلهم وخلي كورنيش السويس والشواطئ  والحدائق العامة والشالهيات من الزائرين خوفا من نوبات الطقس المتقلب وبرودة الجو. 

في السياق ذاته، انتظمت حركة الملاحة بهيئة موانئ البحر الأحمر وحركة تداول البضائع والحاويات ولم تتاثر بموجة الطقس. 

ولم تصل الأمطار إلى حد حجب الرؤية وسرعة الرياح لم تتجاوز ٢٠ عقدة بحرية مع استقرار وضع الأمواج.

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احتفال منازلهم السويس الطقس بضائع الكريسماس مطار موانئ البحر الأحمر حاويات

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