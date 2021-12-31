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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصر جديد لقوات التحالف.. مقتل 100 حوثيا وتدمير 11 آلية خلال 24 ساعة

طيران التحالف - ارشيفي
طيران التحالف - ارشيفي

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وذكرت قوات التحالف في بيان به بحسب وسائل إعلام سعودية، أن ‏الضربات دمرت 11 آليه عسكرية، بجانب خسائر بشرية تجاوزت 100 عنصراً إرهابياً.

 

وكانت  قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، عرضت صور لـ ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال قيامها باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.

 

وأكد التحالف العربي استخدام ميليشيا الحوثي، اليوم، للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

 

اليمن.. نداء هام من قوات التحالف للمدنيين في معسكر السوادية

اليمن.. التحالف العربي: تدمير 15 آلية حوثية ومقتل أكثر من 150 عنصرا

السعودية ميليشيا الحوثى تحالف دعم الشرعية اطلاق صاروخ صاروخين باليستيين

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