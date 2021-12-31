نصر جديد لقوات التحالف.. مقتل 100 حوثيا وتدمير 11 آلية خلال 24 ساعة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت قوات التحالف في بيان به بحسب وسائل إعلام سعودية، أن ‏الضربات دمرت 11 آليه عسكرية، بجانب خسائر بشرية تجاوزت 100 عنصراً إرهابياً.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، عرضت صور لـ ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال قيامها باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.

وأكد التحالف العربي استخدام ميليشيا الحوثي، اليوم، للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.