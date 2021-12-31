صدى البلد ينشر 40 صورة لصلاة قداس عيد تذكار الملاك غبريال المبشر بالفيوم

صلي اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا ابرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها قداس عيد تذكار الملاك غبريال المبشر بدير رئيس الملائكة الجليل غبريال ببرية النقلون بمشاركة وحضور آباء رهبان الدير.

ثم قام نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم عقب صلاة القداس بتدشين أكبر صليب خشبي مرسوم بزخارف اليوطا ( من أعمال رهبان الدير ) حيث استغرق العمل فيه مدة عام كامل نظراً لكبر حجمه والفن الجميل المصمم به، ووحدات الصليب مستوحاة من صليب كبير من القرن السادس مكتشف بشرقية الكنيسة الأثرية بدير آڤا ڤيني بملوي مع إدخال بعض الزخارف من بعض المخطوطات القديمة ودمجهم معاً.

وقام رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بالعمل فيه لمدة عام كامل بمرسم فن اليوطا بالدير.

كما قام نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها، بتدشين أيقونة للملاك غبريال.

وقام الآباء والقساوسة والرهبان بالدعاء إلى الرب أن يحفظ حياة الأنبا المطران المكرم سنين عديدة وأزمنة سلامية هادئة.

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