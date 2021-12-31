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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: الحالة الصحية والنفسية من عوامل نجاح فقدان الوزن

دعاء سهيل، خبيرة
دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك بعض حالات السمنة لا يتناسب معها استخدام مادة عشبية واحدة حتى لا يثبت الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثبات للوزن.


وأوضحت دعاء سهيل أن الشباب هم قوة المجتمع، ولا يصح أن تكون قوة المجتمع "مخوخة" أي تعاني من زيادة الوزن، معقبة: "مريض السمنة لازم ياخد باله، لأنه عرضة للإصابة بتبعات مرض السمنة".
 

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التعرف على الحالة الصحية للمريض وما يناسبه من حيث الجوانب النفسية والصحية أمر مهم، ومن ثم يتم ترشيح طريقة مناسبة له تساعده على إنقاص وزنه.

 

ولفتت دعاء سهيل، إلى أن مريض السمنة الذي يعاني من شهية مرتفعة يتناول بعض الأعشاب التي تقلل الشهية، وهو ما يؤدي إلى قلة حجم الوجبة، وبالتالي انخفاض الوزن تدريجيا، منوهة بأن مريض السمنة يمكن أن يعاني من صعوبة الحركة، خاصة وأن العظام أكثر شيء يتألم في جسم الإنسان من زيادة الوزن.

 

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