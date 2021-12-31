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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2152 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة فى القليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق حيث أسفرت عن تحرير 2152 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.


وأسفرت الحملة عن ضبط 2152 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1205 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية و518 مخالفة متنوعة، وضبط 49 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و50 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.


وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 16 دراجة غير مرخصة، وتحرير 20 مخالفة ملصقات و269 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوري 13450 جنيه.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 16 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3250 جنيها مصالحات.

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