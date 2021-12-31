وزير التموين : دعم الرئيس ٱثمر مخزونا استراتيجيا من السلع وإشاء صوامع

هنأ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال الدكتور على المصيلحى

وزير التموين والتجارة الداخلية فى تهنئته للرئيس أن الأعوام الماضيه قد شهدت العديد من الإنجازات بفضل دعمكم ولن تتوقف تلك الإنجازات أيضا فى العام القادم.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم فى تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع وانشاء الصوامع والمناطق اللوجستية ومراكز الخدمه والتحول الرقمي فى كل الخدمات المقدمه للمواطن على بطاقة الدعم.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية فى تهنئته لرئيس عبد الفتاح السيسى أنه مستمر على العهد فى تنفيذ توجيهات الرئيس الذي يضع المواطن نصب عينه.

واختتم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تهنئته للرئيس داعياً المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عاماً مليئاً بالإنجازات لتحقيق طموحات الشعب المصري وتطلعاته فى بناء الجمهورية الجديدة.