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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 لجان وكأس العرب.. قرارات مهمة لمجلس إدارة التايكوندو بتشكيله الجديد

صدى البلد

عقد مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، اجتماعه الأول بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ العميد خالد محمود ومحمد عجيزة وإيهاب جابر ومحمد مجدى طايل ومصطفى تعلب وخالد فوزى، بالإضافة لحضور محمد شعبان رئيس لجنة مسابقات الاتحاد الدولى والذى حضر بصفته الدولية.


واتخذ الاتحاد، العديد من القرارات المهمة أبرزها تعيين العميد خالد محمود نائبا لرئيس الاتحاد بالإضافة إلى تشكيل المكتب التنفيذى والذى ضم المستشار محمد مصطفى رئيسا للمكتب التنفيذى والعميد خالد محمود نائب رئيس اللجنة وبعضوية مصطفى تعلب وإيهاب جابر ومحمد عجيزة.


وتم تشكيل اللجان الرئيسية بالاتحاد حيث تولى خالد فوزى عضو مجلس الإدارة مهمة لجنة المسابقات وإيهاب جابر مشرفا عاما على لجنة المنتخبات ومحمد عجيزة مشرف على المنتخب الأول ومصطفى تعلب على منتخبات الناشئين والشباب.


وتولى حازم قنديل عضو مجلس الإدارة لجنة التسويق وتنمية الموارد ومحمد مجدى طايل عضو مجلس الادارة تولى اللجنة المالية بالاضافة الى لجنة التطوير والتخطيط.


وقرر المجلس تعيين الدكتورة سحر عبد الحق رئيسة للجنة الباراتايكوندو ومعها الدكتورة امانى عبد الفتاح مقرر اللجنة وتولى الدكتور وسام الغمرى رئيسا للجنة البومزا.


وتولى المقدم محمد احمد فولى على لجنة شئون الفروع والمناطق وتولى مصطفى تعلب مشرفا على لجنة العلاقات الدولية وكارولين ماهر رئيسة اللجنة بالاضافة الى تولى محمد شلبى رئيسا للجنة المدربين.


وقرر المجلس تعيين مجدى عبد المحسن رئيسا للجنة العليا للحكام ومحمد عادل رئيسا للجنة الحكام الكروجى وعلى نور رئيسا للجنة حكام البومزا ويوجد الدكتور احمد سيد زهران رئيسا للجنة العلمية.


كما قرر المجلس المشاركة فى البطولة العربية وكأس العرب بإمارة الفجيرة بالامارات العربية المتحدة والتى ستقام فى فبراير القادم.


وقرر المجلس فتح باب التقدم لشغل مناصب المدربين بالاجهزة الفنية للمنتخبات حيث سيتم الاعلان عن ذلك السبت المقبل وحتى الثلاثاء القادم، ووضع الاتحاد العديد من الشروط فى المتقدمين أبرزها أن يكون حاصلا على مؤهل عالى وحاصر على الحزام الاسود 3 دان دولى بالإضافة إلى بيان مفصل بالنتائج والميداليات التى حصل عليها كمدرب فى غضون الأعوام الخمسة الأخيرة على المستويات الدولى والمحلى وألا يكون المتقدم قد وقعت عليه اى عقوبات خلال الخمسة اعوام الاخيرة على ان يكون التقديم من خلال الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.

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