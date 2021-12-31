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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل الابن الوحيد لـ فنان عراقي في أمريكا بالرصاص

الفنان العراقي صاحب
الفنان العراقي صاحب شاكر ونجله

لقي الشاب كرم نجل الفنان العراقي صاحب شاكر مصرعه في ولاية ميشيجان الأمريكية بعد إصابته برصاصة في الرأس، دون معرفة تفاصيل الحادث.

ويعتبر الفقيد كرم الابن الوحيد للفنان والإعلامي صاحب شاكر حسن المقيم في الولايات المتحدة.

ونشر الفنان صاحب شاكر حسن على صفحته في "فيسبوك": "اقرأوا الفاتحة لولدي.. وافته يد المنون ليتركني وحيدا".

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وحسن ممثل عراقي من مواليد محافظة النجف عام 1962 حاصل على شهادة الدبلوم من بغداد معهد الفنون الجميلة قسم الدراسات المسرحية عام 1985، وحاليا يواصل دراسة الإعلام في كلية "هنري فورد" في ولاية ميشيجان بالولايات المتحدة.

عمل منذ عام 1979 في الإعلام العراقي كمذيع ومقدم برامج إذاعية في إذاعتي "بغداد" و"صوت الجماهير" لمدة 6 سنوات، اشترك كممثل في العشرات من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية وعدد من الأفلام السينمائية في وسائل الإعلام العراقية والعربية.

العراق مقتل فنان رصاصة اخبار العالم

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