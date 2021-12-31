الدول العربية تشهد تباينا فى أعداد إصابات كورونا

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم /الجمعة/، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 300 إصابة جديدة، و3 وفيات، وتماثل 356 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و93 ألفا و436 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و154 حالة، والشفاء إلى مليونين و64 ألفا و527 حالة بنسبة 98.6%.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2426 إصابة جديدة وحالتي وفاة، و875 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 761 ألفا و937 حالة، والوفيات إلى 2164 حالة، والشفاء إلى 745 ألفا و55 حالة.



وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 819 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 556 ألفا و236 حالة، وتسجيل حالتي وفاة جديدة بإجمالي 8 آلاف و877 حالة، و239 حالة شفاء جديدة ليصل الإجمالي إلى 541 ألفا و853 حالة.



وفي ليبيا، سجلت وزارة الصحة 551 إصابة جديدة بإجمالي 388 ألفا و734 حالة، و14 حالة وفاة جديدة بإجمالي و5 آلاف و710 حالات، فيما تماثل 531 شخصا للشفاء، ليصل الإجمالي إلى 376 ألفا و278 حالة.