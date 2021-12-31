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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل الانضمام للمنتخب.. حجازي يشارك في انتصار الاتحاد على الباطن بالدوري السعودي

حجازي
حجازي

فاز فريق اتحاد جدة على نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي”.

 

وافتتح ماوريسيو، التسجيل لـ الباطن في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل بنفسه هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 8، بالخطأ في مرمى فريقه.

 

النيران الصديقة استمرت في مكافأة الاتحاد، حيث سجل محمد ناجي لاعب الباطن، الهدف الثاني لرفاق أحمد حجازي في الدقيقة 72، لكن زميله محمد رايحي سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 83.

 

وتمكن هنري كامارا من تسجيل هدف الانتصار للاتحاد في الدقيقة 93، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

 

وشارك محترفنا المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة مع اتحاد جدة، ولفت الأنظار باحتفال حماسي بعد تسجيل هدف الانتصار، في آخر مبارياته قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 32 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الباطن عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

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