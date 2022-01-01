طوله 18 كيلو متر.. محور العصار مشروع ضخم يدخل الخدمة في القاهرة 2021

شهدت محافظة القاهرة انجازات غير مسبوقة خلال العام 2021 والتي كان من ابرزها محور الفريق العصار بالمنطقة الشرقية ، ضمن شبكة طرق ومحاور لفك الاختناقات المرورية التي كانت تؤرق شرق العاصمة.
وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن محور الفريق العصار:
- على مسافة 18 كم
-شمل تطوير ٤ طرق وإنشاء ٨ كباري، وذلك على النحو التالي:
- تطوير شارع أبو بكر الصديق:
تم تطوير وتوسعة الشارع بطول ٣,٢ كم وعرض ٦٠ م؛ ليصبح ٦ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات مرورية.
- تطوير شارع ابن الحكم:
تم تطوير الطريق في المسافة بين ميدان التجنيد حتى كوبري المطرية، بواقع ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات مرورية، وذلك بطول ٢,٥ كم وعرض ٣٤ م؛ بهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.
- تطوير شارع الكابلات:
تم تطويره بطول ٤ كم وعرض ٢٤ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية بدلًا من حارتين مروريتين، ويهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.
- تطوير شارع ترعة الإسماعيلية:
تمت توسعة الطريق ليصبح بعرض ٢٤ م، ويربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.
- إنشاء كوبري ألماظة:
يمتد بطول ٣٨٥ م وعرض ١٦ م ، ويتكون من اتجاه واحد بواقع ٣ حارات مرورية،
- إنشاء كوبري ميدان سفير:
يمتد بطول ٣٨٥ م وعرض ٢٦ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.
- إنشاء كوبري ميدان المحكمة:
يمتد بطول ٣٨٠ م وعرض ٢٦ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.
- إنشاء كوبري ميدان بن الحكم:
يمتد الكوبري في اتجاهين بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.
- إنشاء كوبري ميدان الحلمية:
يمتد بطول ٤٦٠ م وعرض ٢٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.
- إنشاء كوبري ميدان المطرية:
يتكون الكوبري من مستويين، كل مستوى يضم اتجاهًا يتكون من ٣ حارات مرورية.
الكوبري الأول: بطول ٦٥٠ م وعرض ١٠ م، للقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور شبرا / بنها، والقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور تحيا مصر.
الكوبري الثاني: بطول ٨٥٠ م وعرض ١٢ م، للقادم من محور تحيا مصر متجهًا إلى مصر الجديدة، والقادم من محور شبرا / بنها متجهًا إلى مصر الجديدة.
- إنشاء كوبري تقاطع شارع الكابلات مع شارع عمر المختار:
يمتد بطول ٥٠٠ م وعرض ١٨ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.
- إنشاء كوبري ميدان الأميرية:
يمتد بطول ٦٥٠ م وعرض ١٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية