أحمد حسن: مسك ختام 2021 يوم في حب المعلم

بصحبة حسن شحاته

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد حسن في الصورة بصحبه حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في تجمع مع بعض الأصدقاء والأقارب.

وعلق أحمد حسن علي الصورة: “مسك ختام ٢٠٢١، يوم في حب المعلم، يارب عام ٢٠٢٢ يكون عام التعافي من الوباء وعام الخير والبركة والتسامح والمحبة علينا جميعا”.

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.



ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.