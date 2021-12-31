بتوجيهات رئاسية .. الري: تنفيذ مشروعات بقيمة 16 مليار جنيه في 2021

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعداد برامج عمل ورؤية محددة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ إنجازات ومشروعات بتكلفة تقدر بحوالي ١٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢١ ، مشيرا الى أنه تم تنفيذ مشرعات لتطوير منظومة الرى وإدارة الموارد المائية لم تحدث منذ عهد محمد علي.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن مجهودات الوزارة نجحت فى توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، الأمر الذى إنعكس على تحقيق أقل معدل لشكاوي المياه منذ ٤٠ عاماً.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه وفى إطار المشروع القومى لتأهيل الترع ، فقد تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٧٧٩ كم على مستوى محافظات الجمهورية ، وجارى تأهيل ترع بطول ٤١٨٧ كم وجارى طرح أعمال بطول ٢٧٠٠ كم ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع ١٠٦٦٦ كم حتى تاريخه ، كما تم صيانة وتطهير ٦٢ ألف كم من الترع ومخرات السيول على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الحالى ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٨ كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وتم التحول لنظم لرى الحديث فى زمام ٨٠٠ ألف فدان ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث فى زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة ، كما تم عقد العشرات من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة والبنك الزراعى بحضور المزارعين والجمعيات الزراعية بهدف نشر فكر التحول من الرى بالغمر الى الرى الحديث ، كما بدأ التوسع فى إستخدام تطبيقات الرى الذكى مثل مقياس الرطوبة والذى يمكن المزارعين من تحديد الموعد المناسب لبدء او إنهاء عملية الرى الامر الذى ينعكس على ترشيد استخدام المياه وزيادة الانتاجية.

وفى مجال تطوير وترشيد نظم الرى .. تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ٩٠ مليون جنيه ، تم الإنتهاء من تطوير عدد (٢٤١) مأخذ ومسقى لتطوير الرى فى زمام حوالى ١٣ ألف فدان بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والبحيرة وأسيوط وبنى سويف وقنا وأسوان والدقهلية.

كما يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بقرى عدد (٤٧) مركز بإعتمادات قدرها ٨.٧٥ مليار جنيه ، وقد بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى ١٢٦٠ كم ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٤٧٥ كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ ٢٧٣٥ كيلومتر ، وتنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة ، وتشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بالوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمحافظة المنيا ، تدبير (٩٠) قطعة أراض من منافع الري بمساحة ٩٤ ألف متر مربع بـ (٨) محافظات لإقامة مشروعات خدمية عليها.

ويتم العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر إلى مناطق الاستصلاح المخطط زراعتها بسيناء بتكلفة ٢٣.٥٠ مليار جنيه ، والعمل فى مشروع محطة الحمام بغرب الدلتا بسعة تصل الى ٧.٥٠ مليون متر مكعب.

تم تنفيذ إستكمالات لمشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء بإستثمارات قدرها ٢٣٤٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١ ، تشتمل على توريد وتركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم (١٥) لزمام ٥٩٤١ فدان ، وإنشاء مغذي للترعة الفرعية رقم ٤ من ترعة الشيخ جابر و مغذى للترعة الفرعية رقم ٢ ، وإستكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير ، وإنشاء شبكة الصرف المغطى لزمام ٦٠٠٠ فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق ، وتنفيذ الأعمال المدنية لإنشاء مبنى معدات مركز الطوارىء لخدمة المشروع ، وتوريد وتركيب شبك من البولي إثيلين لعمل أغطية للجابيونات مع حمايتها بطبقة من الخرسانة لترعة الشيخ جابر الصباح في المسافة من خلف محطة السلام (٤) ك ٣.١٠٠ وحتى قنطرة حجز ك ١٤.٧٥٠ بالبرين بمنطقة سهل الطينة.

كما تم تنفيذ أعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بإستثمارات قدرها ٣٢١١ مليون جنيه ، حيث تم الإنتهاء من حفر مسار الترعة الفرعية رقم (٤) بطول ٩ كم ، وجارى العمل فى إستكمال المواصفات الفنية لمسار الترعة الفرعية رقم (١ - ٤) ، وإستكمال إعمال البنية الأساسية للمشروع وتشمل كافة الاعمال الترابية والتبطين وأعمال الطرق والاعمال الصناعية على فرع (٤ ، ٤`) وفرع (١) وامتداده والفروع الرئيسية الآخذة من هذه الافرع وكذلك محطتي الرفع على فرع (٤`).

وفى مجال إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع ورفع كفاءتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات الرى والصرف للزمامات التى تخدمها .. فقد تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها ٦٦٤ مليون جنيه ، لإنشاء ورفع كفاءة عدد (٥٠) محطة رفع بمحافظات الوجهين البحري والقبلي ، ومنها إنشاء محطات (السلام الرئيسية - فارسكور الجديدة - الفرما الجديدة - دير أبو حنس) ، وإحلال وتجديد محطات (الثورة ٢ – الثورة ٤ - الخيام - صرف الطاجن).

وفى مجال تنمية الموارد المائية بالإستخدام الرشيد للمياه الجوفية وحصاد مياه الامطار والسيول .. فقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ١٢٣٥ مليون جنيه ، حيث تم الإنتهاء من حفر عدد (٤٠) بئر بمحافظات جنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح ، وإحلال وتجديد عدد (١٧) بئر بمحافظات الشرقية والمنوفية والجيزة ، والإنتهاء من حفر وتطوير عدد ٣١ خزان أرضى بمطروح وشمال سيناء ، وتجهيز عدد (١٠٠) بئر بالطاقة الشمسية بمحافظات قنا والوادى الجديد والجيزة وبنى سويف.

كما تم انشاء عدد (١٣٩) سد إعاقة وبحيرة صناعية لإستيعاب مياه السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر وأسوان والمنيا وبنى سويف وقنا والاقصر ، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة ١٠ مليون م٣ بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح.

وفى مجال إنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية .. فقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ٢٨٧ مليون جنيه .. حيث تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة عدد (٩٩٣) عمل صناعي على الترع يشمل (افمام - حجوزات - بدالات - سحارات – كباري - محطات .. وغيرها) وصيانة الأعمال الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية.

كما يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد ١٠٤٦ كيلومتر خلف خزان أسوان ، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية و كتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

كما تم نهو أعمال البت الفنى والمالي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، ونهو التفاوض مع الشركة المسند اليها الأعمال ، وجارى التجهيز لتوقيع عقد العملية لبدء التنفيذ المخطط له فى شهر يناير المقبل.

كما نفذت الوزارة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والمسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو ، حيث تم تخفيض منسوب المياه داخل القبر بمقدار ٧٥ سم فى أقل من ٢٤ ساعة ، وجارى العمل على تخفيض المنسوب تدريجيا حفاظا على الحالة الانشائية للقبر.

كما تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ١٥٧ مليون جنيه ، من خلال الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.

وفى إطار مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية .. تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ٤٩١ مليون جنيه تشتمل على تأهيل ترع ومصارف وتطوير مآخذ ومساقى وتدعيم بربخ بمحافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وقنا والاسماعيلية ، بالإضافة لحفر عدد (٣٠) بئر اختبارى انتاجى بعمق ١٢٠٠ متر بمحافظات المنيا والوادى الجديد وأسيوط.

وفى مجال إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى .. فقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ١٩٦٤ مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأعمال الترابية والصناعية لنقل ٥ مليون م٣/ يوم مياه من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس ، والإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام ٦٣ ألف فدان ، وإنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على العديد من المصارف ومن أهمها (تدعيم سحارة الرهاوى بمحافظة الجيزة - إنشاء نطاق واقى امام محطة محلة روح بمحافظة الغربية - إنشاء سحارة بالدفع النفقى على مصرف ننا الرئيسى اسفل ترعه الابراهيمية بمحافظة بنى سويف - الأعمال الصناعية لتوسيع وتعميق مصرف فاصل الحرية - تدعيم مصرف قصر الجرد بمحافظة دمياط) ، وجارى العمل في تنفيذ أعمال إنشاء (سحارات- مصارف مكشوفة - مواسير) لتمرير مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة ١ مليار جنيه.

وفى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتصدى لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر .. فقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ٦٨٦ مليون جنيه ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية شواطىء بطول ٩.٦١ كم بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية ومطروح ، وإكتساب أراضى بمساحة ٣٢.٤٠ ألف متر مربع بمحافظات الاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة ومطروح ، وتغذية شواطئ بطول ٣.٥٠ كم من ناتج تكريك المسطحات البحرية بمحافظات البحيرة ودمياط ، ومن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها (مشروعات حماية شاطئ خليج مطروح وشاطئ الابيض والطريق الساحلى الدولى بكفر الشيخ وإستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة و اللسان الغربى والرصيف البحرى بمحافظة الإسكندرية - حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون شرق الروؤس (مرحلة أولى) وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كيتشينر بمحافظة كفر الشيخ - تكريك مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط).

كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى التى تعانى منها الواحة منذ ٣٠ عاما ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم إزالة عدد ٣٢ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل بمحافظات مختلفة ، وانشاء مماشى لأهل مصر وتطوير وتنمية مسافات بأطوال تصل إلى ١٨.٤١ كيلومتر من نهر النيل بمحافظات القاهرة والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا وأسيوط.

وقد تم خلال العام الحالى عقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من ٢٤-٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية .. التحديات والفرص" ، حيث بلغ عدد المشاركات الفعلية في فعاليات الأسبوع (٦٢٠٠) مشاركة والمشاركات الافتراضية (٣٣٠٠) ومشاركة عدد (٦٢) وفد وزاري فعلياً وافتراضياً ومشاركة (٧٥) منظمة دوليه وإقليمية وعدد (٣٠٠) متحدث دولي وإقليمي ، وتم عقد عدد (٥) إجتماعات رفيعة المستوي و (٥) جلسات عامة و(٨) أحداث جانبية وورش عمل وأكثر من (٢٥) جلسه فنية خاصة بالمؤتمر ، كما تم عقد عدد (٤) مسابقات لمشروعات التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراة والمزارعين وطلاب مدارس المتفوقين ، وكذا معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي ومعالجة المياه على هامش الأسبوع بمشاركة (٢٤) شركة دولية وإقليمية ، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من جمهورية جنوب السودان والسنغال وناميبيا.

كما قامت الوزارة بتطوير الحدائق التابعة لها بالقناطر الخيرية ، حيث تم تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة ، وهى مقامة على مساحة (١٣) فدان ، وتطوير حديقه المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة ، كما أوشك العمل على الإنتهاء فى تطوير حديقة الياسمين الجارى تطويرها حاليا بمساحة (٨) أفدنة ، وتتم جميع أعمال التطوير ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

وفى ضوء إهتمام الوزارة بالبحث العلمى .. فقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ٤١ مليون جنيه بالمركز القومى لبحوث المياه ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (٣٩) دراسة بحثية وتطبيق مخرجات الدراسات من حيث منهجية البحث والنتائج المبدئية لتحليل البيانات على مناطق الدراسة المختلفة ، كما يتم متابعة تشغيل البرامج الهيدرولوجية المختلفة الخاصة بمحاكاة السلوك الهيدرولوجي لمنطقة حوض نهر النيل ، ومتابعة حالة السيول والأمطار ونشر التقارير عنها في وسائل الأعلام المختلفة يومياً ، وإعداد نشرات تنبؤ بالأمطار اسبوعياً لعدد من الدول الشقيقة وتشمل (تشاد - تنزانيا – الصومال – رواندا - اوغندا – زنزبار ـ لبنان–الأردن) وتطبيق نظام المحاسبة المائية بمحافظة الفيوم كمنطقة استرشادية استعداداً للتعميم علي مستوي الجمهورية.

كما تم تركيب وتشغيل عدد (٥) مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ومدينة سيوة بمحافظة مطروح ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وذلك بمعرفة مهندسى وفنيي الوزارة ، ليرتفع بذلك عدد مواقع الرصد على مستوى الجمهورية لـ (٣٨) موقع والتي تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات ، وتسهم في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركتها وتوزيعها في المواقع المختلفة ، مما يساهم في التعامل بدرجة عالية من الكفاءة مع ظاهرة السيول الومضية وتلافي أضرارها المدمرة ، والاستفادة من البيانات اللحظية الصادرة عن هذه المواقع في إتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول وإجراء التخفيضات اللازمة في مناسيب المياه والتعامل الفورى مع أية طوارئ أو مستجدات ، والتحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار والتى يقوم بها مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة ، حيث أشارت نتائج الرصد للدقة العالية في أعمال التنبؤ.

كما تواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة أنشطتها وأعمالها .. حيث تم تنفيذ أعمال بمبلغ ٣٦٩ مليون جنيه ، وتم تقديم عدد (١٢٨) ألف خدمة وأعمال مساحية للمواطنين ، وإنتاج وتحديث عدد (٣٦٩٢) خريطة ، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى وتحديد إحداثيات الأراضى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" ، وتنفيذ الأعمال المساحية وتقدير تعويضات نزع الملكية لمشروع محطة الحمام ، وغيرها من المشروعات الكبرى.

كما شارك الدكتور عبد العاطى في مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والذى عقد بدولة المجر فى نهاية شهر نوفمبر والذى يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية ، حيث التقى سيادته بالرئيس المجرى في جلسة نقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ" ، بالإضافة لعقد العديد من اللقاءات الثنائية علي هامش مؤتمر "كوكب بودابست" مع السادة وزراء المياه وكبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر ، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه ، وعقد لقاءات مع ممثلى كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر.

كما شارك الدكتور عبد العاطى في إجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه فى دورته الثالثة عشر ، حيث تم مناقشة أعمال تحديث "إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠" ، ودعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع إستراتيجي لعرضه فى "المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (COP27) والذي ستستضيفه مصر في عام ٢٠٢٢.

وفى مجال رفع القدرات الفنية للمتخصصين فى مجال الموارد المائية والرى .. فقد تم تدريب عدد (٥١١٥) متدرب من مصر والعديد من الدول الإفريقية من خلال المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بالمقر الرئيسي بمدينة ٦ أكتوبر وفروعه بكل من (إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور).

كما تم عقد الدورة التدريبية السنوية السادسة والعشرون فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" بمشاركة (٢٠) متدرب من دول حوض النيل (السودان – جنوب السودان – تنزانيا– رواندا – الكونغو الديمقراطية – مصر)

وفى مجال رفع الوعى بقضايا المياه .. فقد تم عقد العديد من اللقاءات للدكتور عبد العاطى مع السادة الاعلاميين والكتاب والصحفيين لعرض ومناقشة أهم القضايا المائية في مصر ، وقد تم تنفيذ عدد (٢٩٠) ندوة توعوية ، وعدد (٢٨) فيلم توعوي ، وعدد (٢٩) تنويه عن مشروعات الوزارة المختلفة ، وتنظيم عدد (٦) مسابقات في مجال المياه ، وإصدار (٣٣٠) نشرة إعلامية.

وفى مجال دعم الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل .. فقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ١٢٢ مليون جنيه ، حيث تم إفتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بدولة الكونغو الديمقراطية لمجابهة أخطار الفيضانات ، كما تم تنظيم عدد (٢) دورة تدريبية للمهندسين المسئولين عن تشغيل المركز ، وافتتاح سد لحصاد مياه الأمطار بإوغندا ، والعمل فى تنفيذ المرحلة الخامسة لتشغيل وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصرى الاوغندى لمقاومة الحشائش بأوغندا وإزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بالاضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة التانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتى كيوجا والبرت بأوغندا وتأهيل استراحات الرى بكمبالا وجينجا والتى تعرضت للاهمال على مدى ٦٠ عاما ، وفى جنوب السودان .. جاري تنفيذ عملية إنشاء محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور ، وتنفيذ عدد (٧) محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية التي تبعد ٢٠-٣٠ كم من العاصمة جوبا بجنوب السودان ، والبدء في مشروع التطهيرات بمجري بحر الغزال بولاية الوحدة لازالة الحشائش المائية لربط المدن والقري الرئيسية ملاحيا وكذلك الحد من مخاطر الفيضان ، كما يجري تنفيذ (٢) سد لحصاد مياه الامطار للاستفادة من مياه الامطار في أوقا ت الجفاف في ولاية واراب بجنوب السودان.