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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقامة معرض دائم للوثائق النادرة لـ المعماري حسن فتحي بالأقصر |صور

معرض دار الكتب في
معرض دار الكتب في الأقصر عن المهندس حسن فتحي

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية،برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، معرضا دائما للوثائق النادرة حول المعماري المصري الكبير حسن فتحي ورحلة كفاحه في سبيل تطبيق فكرته والتي كللت بالنجاح من خلال إنشاء قرية القرنة بالأقصر. 

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وقد افتتحت الأستاذة الدكتورة، إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المعرض في شهر ديسمبر الجاري خلال افتتاحها للمرحلة الأولى من تطوير القرية بحضور اليونسكو.

يضم المعرض عددا من الصور والوثائق النادرة من بينها: قرار انتداب المهندس حسن فتحي لمصلحة الآثار والإشراف الكلي على مشروع القرية النموذجية بالقرنة في ٥ يوليو ١٩٤٩، وقرارات تعيين عدد من الكوادر للعمل في المشروع.

ومن بين تلك القرارات قرار الاستعانة بالمهندسين المعماريين من خريجي مدرسة الفنون الجميلة العليا للعمل بالمشروع وتعود تلك القرارات إلى عام ١٩٤٧. 

كما يضم المعرض حوارات صحفية مع المعماري الكبير وعددا من التحقيقات الصحفية حول القرية، بالإضافة إلى صور من حفل تكريم حسن فتحي في منظمة الأمم المتحدة. ومن بين المعروضات صورة مكبرة لطابع بريد تذكاري صدر في عام ١٩٩٤ بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاة حسن فتحي.
 

معرض دار الكتب في الأقصر (6)
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معرض دار الكتب في الأقصر (7)
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معرض دار الكتب في الأقصر (8)
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معرض دار الكتب في الأقصر (9)
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معرض دار الكتب في الأقصر (12)
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معرض دار الكتب في الأقصر (3)
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معرض دار الكتب في الأقصر (4)
معرض دار الكتب في الأقصر (5)
معرض دار الكتب في الأقصر (5)
مصر الأقصر الاثار صندوق التنمية الثقافية وزيرة الثقافة التنمية الثقافة وفاة تطوير القرى المهندسين التنمية الثقافية إيناس عبدالدايم

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