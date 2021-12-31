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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرصاد تحذر: سيول وأمطار خلال ساعات على هذه المناطق | فيديو

الأمطار
الأمطار

قالت الدكتورة  منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية؛ نتيجة وجود منخفض جوي على سطع البحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: إن ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تكون اليوم، لافته إلى أن الأمطار سقطت اليوم وكانت متوسطة إلى غزيرة على شمالي البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي ستستمر معنا غدا وبعد غد، معقبه: الأمطار التي سنشهدها غدا ستكون أقل من الأمطار التي سقطت اليوم.

وأوضحت أن الأمطار مستمرة على المناطق الشرقية من البلاد، ومرتفعات سيناء والبحر الأحمر؛ وهو ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في هذه المناطق غدا، مشيرة إلى أن هناك استمرارا لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والمناطق المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري، كما تستمر على القاهرة الكبرى.

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