يوفنتوس يعلن إصابة نجميه بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًأ عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه إصابة لاعبيه كارلو بينسيليو حارس المرمى، والبرازيلي آرثر ميلو متوسط ميدان الفريق، بفيروس كورونا.

وجاء في البيان الآتي:"أعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه خلال إجراءات الفرز لاستئناف النشاط التنافسي ، جاءت نتيجة اختبار لاعبي الفريق الأول كارلو بينسوليو وآرثر إيجابية لـ فيروس كورونا."

وأضاف:"يتقيد اللاعبان المذكوران بالفعل باللوائح وقد تم وضعهما في العزل الذاتي، وفقًا للبروتوكول الصحي المعمول به."

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نابولي، يوم الخميس المقبل، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإيطالي.