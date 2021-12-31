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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

مدبولي يهنئ جموع
مدبولي يهنئ جموع الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي

هنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جموع الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد داعيا الله ان يجعله عام خير وامن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم .

وكان قد بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
وفي برقيته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار.
 

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى العام الميلادى الجديد عبدالفتاح السيسي

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