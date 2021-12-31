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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بالمنيا : رفع تجمعات مياه الأمطار وتمركز المعدات بالطرق

شفط مياة الأمطار
شفط مياة الأمطار

تابع المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا  اعمال رفع تجمعات مياه الامطار بمراكز المحافظة.

ووجه السعيد باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار  والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.

وأوضح أن فرق الطوارئ بالشركة تقوم برفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز  المحافظة من خلال انتشار وتمركز المعدات بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين والكباري والانفاق وكذلك تشكيل لجنة إدارة أزمات بالشركة تتابع المستجدات باستمرار مع غرفة عمليات المحافظة والخاصة بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الامطار وكذلك متابعه انتظام وحسن سير الاعمال و التمركزات.


وفي سياق متصل عقد  رئيس مجلس الإدارة اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع  لمناقشة تطوير الأداء وتوصيل خدمة متميزة لمواطني المحافظة

وشدد "السعيد" على أهمية متابعة سير العمل بالمناطق وخاصة الأعمال التنفيذية الجارية بمبادرة حياة كريمة في 5 مراكز على مستوى المحافظة، ومع مراعاة ضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة شكواهم وسرعة حلها وعلى رأسها متابعة جودة المياه المقدمة للمواطنين مع أهمية سحب عينات بصفة دورية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والبكتريولوجية وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة للموطنين

وأكد على أهمية متابعة  مديري الافرع لمنظومة التحصيل والتشديد على المحصلين بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات والتواصل الجيد مع المواطنين بإعتبارهم سفراء الشركة.

مياة الشرب التنسيق الجهات التنفيذية مبادرة حياة كريمة الصرف الصحى مواصفات تشكيل لجنة مياة الشرب والصرف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب

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