زيارات تاريخية.. أبرز جولات الرئيس السيسي الخارجية خلال 2021

استعرضت الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخارجية خلال عام 2021، عززت مكانة مصر الإقليمية والدولية.

بدأ الرئيس السيسي عام 2021 بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، شهدت تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن تشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا.



في مارس، زار الرئيس السيسي الخرطوم، بعد تشكيل مجلس السيادة السوداني، وشهدت الزيارة عقد قمة مصرية سودانية، فضلا عن عدد من اللقاءات مع كبار القادة والمسئولين في السودان.

كما زار الرئيس السيسي في مايو 2021، العاصمة الفرنسية باريس، لحضور فعاليتين، الأولى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية السودانية، والثانية قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، كما عقد مباحثات قمة ثنائية مع ماكرونن وقمة ثلاثية لإعادة إعمار غزة، وأعلن تقديم السيسي تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالمشاركة في إعادة الإعمار.

وفي زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري، زار الرئيس السيسي، جبوتي، في شهر مايو، وشهد عام 2021، زيارتين من الرئيس السيسي للعراق، الأولى في يونيو وهي زيارة تاريخية، الأولى من نوعها منذ 30 عاما، وفي أغسطس شارك الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.



أما أكتوبر فكان شهرا حافلا بالزيارات الخارجية، حيث بدأ بمشاركة الرئيس السيسي في قمة تجمع فيشجراد، ثم حضر فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في أثينا، وأخيرا شارك في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة جلاسجو، وفي نوفمبر شارك الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.