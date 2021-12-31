لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غداً

قرَّر اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة غداً السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاباً ومعلمين»، بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك القرار في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.





يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناءً عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قراراً بغلق المدارس مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.