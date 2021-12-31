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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بربع مليون مشاهدة..

أنغام تتصدر يوتيوب بـ لايف من الدوبلكس

انغام
انغام

تصدر مقطع من الجزء الأول بحلقة الفنانة أنغام في برنامج لايف من الدوبلكس، عدد المشاهدات عبر موقع يوتيوب، واحتل المركز الأول من أصل 50 مركزا تضمهم قائمة الأعلى مشاهدة. 

وحققت أنغام، من خلال هذا المقطع ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط، ومن المقرر أن يذاع الجزء الثاني خلال الدقائق القادمة. 

وكانت المطربة أنغام كشفت عند أول أجر تقاضته، وسبب قد يؤدى إلى إعتزالها الفن والغناء.

وأوضحت أنغام خلال فقرة الدمية "كارو"، ببرنامج  “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا، المذاع عبر قناة "أون" أن أول إجر حصلت عليه كان 70 جنيها، وحصلت عليه من الإذاعة المصرية بعد تسجيل أول أغنية.

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وقالت أنغام: أنها ستعتزل إذا شعرت بأن صوتها لم يعد بنفس القوة.

أفضل مطربة


وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل ميدل إيست بدورته الأولى على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الاستفتاء الذي أقامته مجموعة وشوشة الإعلامية للأفضل بعام 2021، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة في دولة الامارات العربية المتحدة وحصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة.

 

وشهد ميدل إيست تكريم الأفضل في مجالات الدراما والسينما والغناء والإعلام باختيار جماهيري تم على منصات مجموعة وشوشة الإعلامية.

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