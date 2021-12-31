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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ردع المخالفين ضرورة.. نائب بالشيوخ: كيانات وهمية تستغل مواقع التواصل في الترويج لنفسها

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي

حذر النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية، موضحا أنها تقوم بإحباط العديد من الطلاب، وقد تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم، نظرا لقيامها بعمليات النصب عليهم واعطائهم وعود ليست حقيقية وخيالية.

ونوه البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه الكيانات الوهمية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنفسها، مشيرا إلى أن هذه الكيانات عملها مخالف للقانون تستوجب فرض عقوبات مغلظة عليها لأنها باتت خطر يهدد مستقبل الشباب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الكيانات تستلزم استمرار اعمال المتابعة، بشأن حملات التفتيش وغلقها وفرض العقوبات الواردة بالقانون عليها، إضافة إلى زيادة الوعي لدى المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الكيانات دون التأكد منها.

وتلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة المركز العالمي لعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا Academy (ASA) والكائن مقرها في (شارع الظافر - مدكور الهرم - الجيزة)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات ومنها ( مساحة وخرائط، تحاليل طبية، حفر وتكرير البترول، الحاسب الآلي)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وزير التعليم البحث العلمي وزارة التعليم العالى مواقع التواصل الاجتماعي مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ

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