بعد ضرر البركان.. البدء في إعادة بناء جزيرة لا بالما الإسبانية..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، بدء العمال في جزيرة لا بالما الإسبانية بورشة إعادة بناء الجزيرة، التي ألحق بركان "كمبري بييخا" أضراراً كبيرة بها، وشرعت جرافات تابعة لهم ببناء منصة لإدارة الأعمال كمرحلة أولى.

وتشكل إعادة فتح الطرق مهمة أساسية في الورشة، إذ ستسهل على العمال مهمتهم من الناحية اللوجستية لاحقاً.

والتقطت كاميرات التلفزيون الإسباني الحكومي فيديوهات لعناصر الإطفاء، وهم يصبون المياه الباردة على الحمم المتحجرة، التي لا تزال ساخنة تحت الرماد الكثيف.

وفي بعض الأحيان تبدو المهمة معقدة، إذ تفصل بين المباني التي لم تلحقها الحمم والأضرار والأخرى المدمّرة بضعة أمتار فقط.