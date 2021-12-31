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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إنشاء المدن الجديدة في عهد السيسي تجربة وطنية متميزة

النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، كانت ولا تزال تجربة مصرية وطنية ذات خصوصية كبيرة في عهد الرئيس السيسي، لأنها انطلقت من رؤية وطنية شاملة هدفها زيادة المعمور- المساحة المأهولة بالسكان- وتخفيف الضغط عن العاصمة القاهرة، والتوسع شرقًا وغربا وشمالاً وجنوبًا وهو ما كان خلال السنوات الماضية.


ونوه عبد الهادي، في بيان صحفي له اليوم، بما تحقق على أرض الواقع خلال سنوات قليلة، وبعد تجربة إنشاء المدن الجديدة تضاعفت مساحة المعمور في البلد من 90 مليونا يعيشون على مساحة 7% من الوطن إلى شغل نحو 13.7% خلال عام 2021، وهو إنجاز حقيقي لم يتحقق في أي عصر من العصور، فزيادة المعمور والمساحة بالسكان، تحول كبير يفتح آفاق وأبواب المستقبل للمصريين جميعا.


ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى العديد من المدن الجديدة، التي تم إنشائها في مصر خلال عهد الرئيس السيسي، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وأسوان الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وغيرها من مختلف المدن الجديدة والظهير الصحراوي.


واختتم النائب النائب طارق عبد الهادي بالتأكيد على أن المدن الجديدة، انطلاقة حقيقية للمستقبل، بوجود آلاف من السكان والمشاريع وفتح فرص للعمل وكلها تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

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