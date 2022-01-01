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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعى ببني سويف لمواجهة سوء الأحوال الجوية

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعى، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

 

سيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف


وأشار رئيس الجامعة إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعى .
ووجه الدكتور منصور حسن، بقبول واستقبال كافة الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.
 

حالة الطوارئ جامعة بنى سويف الرعاية المركزة بني سويف محافظة بني سويف الاحوال الجوية التمريض

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سيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

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