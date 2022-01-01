عثمان أبو لبن: فيلم الكاهن يدخل عالم المنظمات السرية وتحولنا لعبيد التكنولوجيا

أكد المخرج عثمان أبو لبن، أن سيناريو فيلم الكاهن مميز للغاية وجذب نجوم العمل للمشاركة فيه منذ امضاء العقود الأولى، قائلا: "ورق فيلم الكاهن كان حلو وسيناريو الكاهن متميز وعملت من قبل مع إياد نصار فى المواطن اكس ومش بحب فكرة التصنيف للأفلام ولكن بحب القصة".

وكشف المخرج عثمان أبو لبن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلاميين ابراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، تفاصيل فيلم الكاهن قائلا: "حدوتة الكاهن حلوة وبتتكلم عن منظمات سرية وكيف أصبحنا عبيد للتكنولوجيا".

واستكمل: "كل واحد من النجوم كان متحمس لدوره والفيلم والنجوم كانت بتساعد بعض لخروج العمل في احسن صوره، واستخدمنا أحدث أنظمة التصوير والجرافيك للتعامل مع التكنولوجيا المطلوبة للعمل".