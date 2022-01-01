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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المصاغ المصري.. كتاب جديد عن سلسلة الدراسات الشعبية للباحثة ابتهال العسلي

كتاب المصاغ الشعبي
كتاب المصاغ الشعبي المصري

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وضمن سلسلة الدراسات الشعبية، كتاب "المصاغ الشعبي المصري" للباحثة د. ابتهال العسلي.

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يقدم الكتاب نوعًا من المصاغ الشعبي المصري في دراسة ثقافية لحرفة تقليدية، من حيث الأصالة والقدم والانتشار والتداول جيلًا بعد جيل، في فضاء من أعرق مناطق القاهرة من مصر القديمة إلى خان الخليلي.

 

ويتكون من ثلاثة فصول: الفصل الأول تعريف بجماليات المصاغ الشعبي وتاريخه وحالته في الميدان، والثاني تناول المعتقدات الشعبية ذات الصلة بالمصاغ الشعبي على وجه العموم، فالمعتقدات التي ارتبطت بالعنصر محل الدراسة، ومنتجاته، والثالث تخصص في استعراض الخامات المستخدمة، وكذلك الأدوات والعدد ثم طريقة الصياغة ومراحل التصنيع والمصطلحات الخاصة بالحرفة؛ لنصل إلى دليل العمل الميداني ونتائج الدراسة. 


والكتاب يعرض لتجربة تعليم طلاب جامعة القاهرة بعض الحرف اليدوية بالشراكة مع مركز الحرف والفنون التقليدية كتجربة لصون التراث الثقافي.

 

ويدعو إلى إحياء هذه الحرفة؛ من خلال إحدى المؤسسات الرسمية التي ترعى المواهب والفنون التراثية والمعاصرة، لما تستهويه هذه الحرفة من جذب أية فئة عمرية للعمل بها، وإيجاد حلول لمشكلتي عمالة الأطفال والبطالة، بتدريبهم وتعليمهم على حرفة تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم، وتحقق لهم دخلًا ماديًا لسد احتياجاتهم.


سلسلة الدراسات الشعبية تصدر برئاسة تحرير الباحث حسن سرور، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمد السيد، غلاف العدد نسرين محمود.

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المصاغ المصري.. كتاب جديد عن سلسلة الدراسات الشعبية للباحثة ابتهال العسلي

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