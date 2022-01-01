حبس شخص قتل شقيق زوجته بدار السلام

قررت جهات التحقيق، حبس شخص يحمل جنسية حدى الدول ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله شقيق زوجته بمنطقة دار السلام.

كلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والاداة المستخدمة فى ذلك.

وأمرت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف عن ملابساتها.

وكانت قد شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل، عندما وقعت مشاجرة بين أجنبي الجنسية وزوج شقيقته للخلاف على إيجار شقة، أسفرت عن قتل الأول ، حيث كشف رجال المباحث ملابسات الجريمة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادي بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لسرعه كشف ملابسات البلاغ وضبط مرتكبيه .

بالانتقال إلى مكان الواقعة عُثر على جثة شخص " يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بذات العنوان، داخل إحدى غرف الشقة وبها كدمات متفرقة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق زوجته مقيم بذات العنوان يحمل ذات الجنسية بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار.

تأيدت الواقعة بشهادة نجل شقيقة المتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.