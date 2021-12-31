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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة مع زوجته.. ميدو يحتفل بالعام الجديد

ميدو بصحبه زوجته
ميدو بصحبه زوجته

نشر أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر ميدو في الصورة برفقه زوجته، وعلق كاتبًا: “Happy new year everyone”.

 

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يذكر أن قال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، إن أحمد حسن كوكا مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي، وجاء ذلك ردا على تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب صاحب التغريدة: "في الحقيقة أحمد حسن كوكا عامل مسيرة احترافية مميزة جدًا.. النهاردة أحرز هدفه ال٩٩ في الملاعب الأوروبية وهو ثاني الهدافين من المصريين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح والثالث من حيث عدد البطولات بعد محمد النني وصلاح وأرقام تانية كثيرة مميزة .. كل التحية لمسيرته”.

ورد عليه ميدو قائلا: “مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز ١٠٠٠ هدف ”.

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