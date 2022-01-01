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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تعطيل الدراسة اليوم السبت بسبب الطقس

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قرَّرت محافظة كفرالشيخ، تعطيل الدراسة اليوم السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاباً ومعلمين»، بنطاق المحافظة.

واكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ أن القرار في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناءً عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قراراً بغلق المدارس مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كفرالشيخ الدراسة المدارس الحكومية المعاهد الأزهرية الاحوال الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية محافظ كفر الشيخ

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