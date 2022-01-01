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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 62.3 مليار جنيه خلال 3 أشهر

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 62.3 مليار جنيه خلال تعاملات اخر 3 أشهر من عام 2021 ليستقر في ختام تعاملات الربع الاخير من العام عند مستوى 765.6 مليار جنيه وسط أداء إيجابي لمؤشراتها خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021.

فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 43.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر ديسمبر ليستقر في ختام تعاملات الشهر عند مستوى 765.6 مليار جنيه وسط أداء إيجابي لمؤشراتها على مدار الشهر.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 17.9 مليار جنيه خلال تعاملات آخر أسبوع في عام 2021 ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 765.6 مليار جنيه وسط أداء إيجابي لمؤشراتها على مدار الأسبوع الماضي.

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