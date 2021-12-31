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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه أسيوط: نتعامل مع مياه الأمطار وانقطاع الكهرباء ببعض المحطات

صدى البلد

أكد اللواء أ.ح.م هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم الدفع بسيارات الكسح والنافوري ومعدات التطهير للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار وسرعة التوجه إلي الأماكن التي تتجمع بها المياه، موضحا أن سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المحافظة " ديروط، منفلوط، مركز وشرق وغرب أسيوط، ساحل سليم، البداري".

وأكد درة أن معدات الشركة ( الشفاط والبدالات والطلمبات الغاطسة )  تتمركزفى الشوارع والميادين الرئيسية والطرق الفرعية والشوارع الجانبية للمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات  بالشركة والتنسيق التام مع غرفة العمليات بالمحافظة، بالإضافة إلى التوزيع والإنتشار لجميع أفراد فرق المتابعة الميدانية وفرق التطهير وفرق متابعة المحطات على كافة مواقع العمل.

وصرح رئيس مياه أسيوط بأنه كان هناك انقطاع فى الكهرباء ببعض المحطات على المستوى المحافظة وتم التعامل الفورى مع الموقف بتشغيل المولد الديزل دون تأثير الخدمة.

وأضاف أن العمل مستمر بنظام الدوريات بجميع المواقع التابعة للشركة، ليكونوا على أهبة الإستعداد للتعامل الفورى مع أى طارئ واتخاذ الإجراءات الفوريه لحل المشكلة بالإستعانة بمعدات الشركة الحيوية.

اللواء أ ح م هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى أسيوط الوادى الجديد

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