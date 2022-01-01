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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. هدية من السيسي لـ المصريين في رأس السنة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. وأول ظهور لـ شيرين عبدالوهاب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد
وثق حزب «مستقبل وطن»، في مقطع فيديو توزيع هدايا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأطفال والمواطنين، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022.

 

الأرصاد تحذر: سيول وأمطار خلال ساعات على هذه المناطق | فيديو
قالت الدكتورة  منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية؛ نتيجة وجود منخفض جوي على سطع البحر المتوسط.

 

شيرين عبد الوهاب عن حلاقة شعرها: إحساس حلو أوي أول مرة أجربه
وعن حلاقة شعرها، قالت:" حاسة براحة أوي وبغسل شعري  8مرات، وفي كل مرة استحمي فيها إحساس حلو أوي أول مرة أجربه".

 

في أول ظهور بعد الطلاق.. شيرين: حب الجمهور وقفني علي رجلي
وقالت شيرين،:" أنا عارف قيمة نفسي وأنا عاوزة أقول ان احنا الستات أقوي، وأنا متصالحة أوي مع نفسي والفترة دي حابة نفسي أوي وحب الجمهور وقفني علي رجلي".

 

أنغام: أنا أهلاوية جدا.. وكعب السولية أمام الزمالك حاجة عظيمة| فيديو
وكشفت "أنغام"، عن الفريق الذي تشجعه، قائله: "أنا أهلاوية جدا"، معقله على كعب عمرو السولية في مباراة القمة أمام الزمالك، قائله: "حاجه عظيمة".

 

أنغام عن تعرية الكتف الشمال: اليمين بايظ | فيديو
وعلقت "أنغام"، على ظهورها في غالبية الصور عارية ناحية الكتف الشمال، قائله: "كتفي اليمين بايظ"، متابعة: "عندي مشكلة في كتفي اليمين بس أنا مش بكون قاصدة في الصور".

 

عندهم مورفين.. حسام موافي يكشف سبب عدم غضب لاعبي الكرة عند إضاعة الأهداف
كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، سر عدم شعور لاعبي كرة القدم بالغضب عند إضاعة الأهدف.


إضاءة البرج الأيقوني .. العاصمة الإدارية تحتفل بالعام الجديد 2022 |فيديو
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حصرية لاحتفال العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالعام الجديد.

 

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد تقدم نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة هو ذروة عدم استقرار حالة الطقس، حيث شهدت المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة، منها السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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