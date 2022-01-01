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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوم أقف.. تامر حسني يكشف أغاني من تأليفه لبهاء سلطان وشيرين

تامر حسني
تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني، عن الأعمال الغنائية التي قام بتأليفها لعدد من نجوم الغناء في بدايته الفنية. 


وقال تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، إنه :"عملت مؤلف لعدد من الأغاني في بدايتي الفنية لنجوم غنائيين كبار، وفي مقدمتها بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب".

 

وأوضح تامر حسني، أنه :"اغنية قوم أقف للمغني بهاء سلطان من تأليفي، وأغنية بص بقى علشان تبقى عارف للنجمة شيرين عبد الوهاب من تأليفي أيضا، والتأليف مسؤولية كبيرة لذلك ليس أمرا سهلا".

 

فيما قلد الفنان تامر حسني، الفنان بهاء سلطان، في اغنية "هو انت تاني"، أثناء لقاء مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة. 


وقال تامر حسني، إنه :"إيه رائيكم في المفاجأة دي، وبعد العمرة ده كله فاكرينه بهاء، واتفقت مع بهاء سلطان نعمل اغنية". 


وأضاف تامر حسني، أنه :"وتأخر بهاء سلطان عليا وعتابته على التأخير ووجدته نايم، فقررت غناء الأغنية كاملة بصوتي، وكانت اغنية دويتو مع بهاء سلطان".


وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يذاع اليوم، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

ويتحدث تامر حسنى خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية.
 

تامر حسني بهاء سلطان شيرين عبد الوهاب منى الشاذلى الأعمال الغنائية

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